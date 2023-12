Maceió pode ter colapso. 55 mil deixam casas

Vários bairros de Maceió correm risco de afundamento de solo. 55 mil pessoas desabrigadas em Maceió por causa da mina que era da Braskem. 14 mil casas desabitadas, mais de 5 bairros desabitados, um hospital evacuado às pressas. Pode ser um dos maiores CRIMES AMBIENTAIS DO MUNDO. Essa é a atual situação que se encontra em Maceió. A Braskem começou a explorar a extração de sal-gema na região em 1997, mas teve de desativar a operação em meados de 2018, quando cinco bairros de Maceió começaram a afundar devido ao colapso do solo pela operação da companhia. A ação da empresa deixou ao menos 50 mil desabrigados e resultou na desocupação de 17 mil imóveis. Em junho, a Braskem disse ter firmado um acordo de indenização com a prefeitura de Maceió no valor de R$ 1,7 bilhão. As tratativas, no entanto, não envolveram o governo de Alagoas, que pede sua suspensão no Tribunal de Contas da União. Depois disso, o Tribunal de Justiça determinou que a petroquímica indenize o Estado por prejuízos causados pela erupção do solo. Um estudo recente constatou um passivo em torno de R$ 30 bilhões por parte da petroquímica.

O prefeito de Maceió, JHC, se reuniu nesta quinta-feira (30) com a bancada federal para tratar do risco iminente de colapso na mina 18 da Braskem, localizada na região do Mutange. Durante a reunião, o gestor da capital atualizou os deputados sobre o que o Município tem feito para garantir a segurança dos maceioenses que residem na região.

JHC também destacou que este é um momento de união entre as instituições, que a Prefeitura de Maceió tem dado todas as respostas e revelou que telefonou para o governador Paulo Dantas e foi informado que ele estava em trânsito.

“Esse é um momento de união, é um momento de preservar vidas. Depois do nosso plano de contingência já houve evacuação das pessoas e é importante dizer que não podemos cair em fake news. O mais importante é o trabalho preventivo, mas a cidade está preparada. Estamos acompanhando todas as atualizações que medem os tipos de afundamento, e as pessoas que estão nas bordas da nossa cidade estão sendo acompanhadas”, explicou JHC.

O prefeito disse ainda que o sentimento é de trabalho, e não partidário. “Não vou me omitir como outras gestões fizeram, que nunca sentaram para resolver a irresponsabilidade da Braskem, e perto das eleições sentaram juntos para fazer politicagem. O que posso fazer daqui para frente estou fazendo, porque aqui não tem sentimento partidário, mas sim a nobreza de ajudar e socorrer as pessoas que estão precisando. A minha parte enquanto gestor eu vou fazer, e tenho certeza que vou contar com o apoio do governo federal, governo estadual e com as instituições sérias do nosso país”, disse.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esteve na reunião e afirmou que tem unido esforços com instituições federais para acompanhar e preservar vidas em Maceió.

“Fomos informados pela Prefeitura sobre a situação e prontamente entramos em contato com os órgãos federais que podem prestar socorro para estados e municípios em situações como essa. Entramos em contato com o presidente para incluir Maceió num plano de contigẽncia com novas habitações. E agora o foco é fazer acompanhamento e preservar vidas. Quem tiver de pagar pelo errado, pagará. Estamos trabalhando para tudo que possa vir acontecer”, disse o deputado.

