Rastreador em veículo ‘denuncia’ desmanche de carros na região

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DIG de Americana, efetuou ação policial com base em informações de uma empresa de rastreamento veicular que davam conta de que no local dos fatos estaria pontuando sinal de um veículo FIAT/ARGO, produto de furto ocorrido em 29/11/23, registrado em Boletim de Ocorrência.

De posse dessas informações, os policiais deslocaram-se no intuito de apurar os fatos e, quando chegaram no local apontado pelo sinal de rastreamento, puderam constatar que não havia movimentação de pessoas. Diante disso, cercaram o local e perceberam que o portão estava somente encostado. Na sequência, entraram no galpão e se depararam com diversas peças de veículos, e um veículo FIAT/Strada de cor prata, já parcialmente desmontado. A numeração do chassi estava íntegra, o que possibilitou efetuar pesquisas nos sistemas policiais, ficando constatado que o veículo FIAT/Strada era produto de furto, ocorrido no mesmo dia da operação.

Diante dos fatos, a perícia foi acionada e as peças apreendidas foram encaminhadas ao pátio de Monte Mor. As investigações prosseguem no sentido de dar esclarecimentos aos fatos para encontrar os responsáveis.