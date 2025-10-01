Um madeireira pegou fogo noite desta terça-feira às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) em Santa Bárbara d’Oeste.

O fogaréu foi nas proximidades da Faculdade Anhanguera, causou chamas fortes e assustou quem passava pela pista.

O incêndio foi emestabelecimento comercial localizado no Distrito Industrial.

As chamas atingiram grande altura e, devido à intensidade do fogo, cabos de energia acabaram se rompendo, o que causou interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros da região.

O imóvel nao seria mais madeireira

Foto reprodução : @portalsbnoticias