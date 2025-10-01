Falsificação de medicamentos veterinários contra pulgas e carrapatos pode colocar em risco a saúde dos pets

Tutores devem redobrar a atenção na hora da compra, principalmente no ambiente virtual, orienta a Elanco Saúde Animal

A falsificação de medicamentos veterinários tem se tornado cada vez mais frequente, especialmente em plataformas de e-commerce (lojas em ambiente virtual). A prática coloca em risco a saúde e a vida dos animais de estimação, já que produtos falsificados não garantem eficácia nem segurança.

Os medicamentos ilegais muitas vezes chegam ao consumidor em blisters suspeitos, com comprimidos que lembram grãos de ração, e embalagens que tentam reproduzir o aspecto dos produtos originais. Em alguns casos, sequer há embalagens. O risco é alto: além de não tratar corretamente, esses produtos podem conter substâncias prejudiciais à saúde do animal.

“Animais que recebem medicamentos falsos podem ter reações adversas como vômito, diarreia, coceira ou mesmo quadros mais graves de intoxicação. Ou, simplesmente, não apresentar sintoma nenhum, justamente por estarem ingerindo um placebo”, explica Camila Camalionte, médica-veterinária e gerente técnica da Elanco para Pet Health. “Por conta disso, a melhora ao tratamento de doenças mais graves pode ser mais demorada, colocando o animal ainda mais em risco”, alerta.

Cristiano Anjo, diretor de marketing da Elanco, afirma que é fundamental que os tutores comprem sempre em canais oficiais e de confiança e fiquem atentos a qualquer irregularidade nas embalagens ou nos comprimidos. “Em caso de dúvida, a recomendação é consultar o médico-veterinário antes de administrar o produto e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa”, diz.

Para garantir a segurança dos pets, a Elanco orienta que os tutores:

Adquiram medicamentos apenas em plataformas oficiais, clínicas veterinárias e pet shops de confiança;

Desconfiem de descontos muito expressivos e/ou preço muito abaixo do praticado por canais de confiança;

Chequem se a aparência e o odor do medicamento correspondem exatamente aos produtos originais, assim como embalagens, bulas e blisters;

Caso suspeitem do site de compra, usem o detector de site confiável do Reclame Aqui

Na dúvida sobre a autenticidade do medicamento, não deem ao animal. Consultem antes um médico-veterinário e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa fabricante.

Além das orientações aos tutores, a Elanco está tomando uma série de medidas para coibir o uso indevido da marca em produtos falsificados. Entre elas estão denúncias ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e outras autoridades competentes, a realização de investigações de campo e iniciativas para identificar e retirar do mercado produtos irregulares.

A falsificação de medicamentos compromete o bem-estar dos animais e representa um problema de saúde pública. “A Elanco reforça seu compromisso em apoiar os tutores e profissionais veterinários no combate a essa prática, promovendo informação, conscientização e ações concretas para proteger cães e gatos em todo o Brasil”, conclui Anjo.

SOBRE A ELANCO, @elancopetsbr

A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) é líder global em saúde animal, dedicada à inovação e ao fornecimento de produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos-veterinários e da sociedade como um todo.

Com 70 anos de tradição no setor, estamos comprometidos em quebrar barreiras e ir além para ajudar nossos clientes a melhorar a saúde dos animais sob seus cuidados, enquanto também causamos um impacto significativo em nossas comunidades locais e globais. Na Elanco, somos movidos por nossa visão de “Alimento e Companheirismo Enriquecendo a Vida” e nosso propósito – Go Beyond for Animals, Customers, Society and Our People (Ir Além por Animais, Clientes, Sociedade e nossos Colaboradores).