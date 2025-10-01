Quase metade das mulheres terá pelos faciais em algum momento da vida, mas poucas falam sobre isso. A reportagem “Os pelos faciais são o último tabu na beleza feminina?”, publicada pelo The New York Times em dezembro de 2024, trouxe relatos emocionantes de mulheres que vivem há décadas com esse incômodo, desde noivas que passam horas na véspera do casamento arrancando fios no espelho até jovens que sofreram bullying na escola por causa de um “bigodinho” indesejado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O silêncio, segundo a publicação, gera vergonha e constrangimento. Uma pesquisa citada mostrou que 80% das mulheres sentem desconforto em relação aos pelos faciais, enquanto três em cada quatro, entre 18 e 34 anos, removem regularmente os fios. Há ainda os casos ligados a questões hormonais, como a Síndrome dos Ovários Policísticos, e relatos de mulheres que escondem até do marido as sessões de depilação ou eletrólise.

O tabu começa a ser questionado. Algumas entrevistadas enxergam nos pelos uma forma de identidade cultural ou resistência. Outras, no entanto, seguem em busca de soluções modernas para lidar com o incômodo, desde tecnologias como laser e IPL até técnicas tradicionais de pinça e linha.

Pelos faciais

No Brasil, o salão Pelle Capelli acompanha de perto essa mudança de olhar e oferece um leque de soluções seguras e eficazes. “Entre as técnicas de extração estão a depilação com laser, linha, a pinça e a cera, adaptadas às necessidades de cada pele. O espaço ainda se destaca por um diferencial: quando há marcas, vermelhidão ou pequenas imperfeições após a retirada, especialistas em maquiagem corretiva utilizam técnicas profissionais para suavizar a pele e devolver a autoconfiança imediata”, diz a profissional Jessica Redi.

O tema amplia a conversa para muito além da estética, se trata de acolher histórias e devolver às mulheres a liberdade de escolher como querem lidar com seus próprios pelos. Se o último tabu da beleza feminina ainda resiste, no Pelle Capelli as soluções já estão disponíveis, com técnica, cuidado e respeito às singularidades de cada cliente”, explica a CEO do Pelle Capelli, Adriane Bramante.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura