Teatro de Americana recebe espetáculo desenvolvido em oficinas

Leia + sobre diversão e arte

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, nesta quarta-feira (1º) às 19h30, a apresentação do espetáculo “Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana – Vozes da Periferia e Lendas do Folclore”, desenvolvido em oficinas gratuitas de teatro promovidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, via Ministério da Cultura. Ao todo, 45 alunos do curso ministrado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) e no Centro Comunitário São Vito estarão no palco. A classificação indicativa é livre e a entrada, gratuita e solidária com a doação de 1 kg de alimento para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O espetáculo “Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana – Vozes da Periferia e Lendas do Folclore” mergulha em histórias que entrelaçam o canto da periferia com a ancestralidade das lendas populares. A montagem faz um convite para o público ouvir o que ecoa nas comunidades: sonhos, resistências e esperanças que se reinventam em cada gesto, em cada música e em cada cena.

A Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e a Escola de Dança Art American Dance também se apresentarão durante o espetáculo, que contará com assentos reservados ao público autista e recursos de acessibilidade com áudio-descrição e Libras, para que a experiência possa ser compartilhada por todos.

“Chegou o momento de conferirmos toda a dedicação dos estudantes e dos professores durante as oficinas, promovidas com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e oferecer uma vivência teatral transformadora aos jovens. Toda a população está convidada a prestigiar o trabalho destes artistas”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

As aulas da oficina foram ministradas a crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, dentro do projeto “Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana: Vozes da Periferia e Lendas do Folclore”.

O projeto cultural foi selecionado por meio do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção do Núcleo Artístico EntreMundos, através da atriz e produtora Fafatta Gianfratti e do diretor artístico e ator Lucas Vezzani.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP