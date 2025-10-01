Crise da água: Veja bairros mais afetados em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que, na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, os reservatórios do município contabilizam apenas 11 milhões de litros de água.

O volume está muito abaixo do ideal, que seria de 36 milhões de litros, o que reforça a gravidade da escassez hídrica enfrentada pela cidade.

Diante desse cenário, a falta de água tem sido generalizada em diferentes pontos do município, mas as regiões mais afetadas nesta quarta-feira são: Centro, Vila Dainese, Jardim Ipiranga, Jardim Brasil e Chácaras Letônia.

A Prefeitura de Americana decretou na terça-feira (30) estado de emergência hídrica, medida que permite a adoção de ações emergenciais como reforço no combate a vazamentos, contratação de caminhões-pipa para atendimento em áreas específicas e intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

O DAE reforça que a estiagem prolongada e a baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba têm prejudicado o processo de tratamento, reduzindo significativamente a oferta de água para abastecimento.

A autarquia pede a colaboração da população para que adote práticas de economia e conservação da água, utilizando o recurso de maneira consciente até que a situação se normalize com a retomada das chuvas.

