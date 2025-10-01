Os vereadores de Americana decidiram replicar as críticas da população sem trazer propostas para atual crise da água na cidade. Na década passada, surgiu a proposta de captar água no rio Jaguari, mas o projeto não foi adiante.

Eles preferiram fazer quase que a mesma coisa. Mirar as metralhadoras no diretor do DAE Marcos Morelli e visitar o DAE e a captação.

A proposta foi feita ainda no governo Diego Denadai, com investimento superior a 20 milhões de reais, mas o fim do governo e os novos prefeitos não abraçaram o projeto.

Hortolândia, que dista cerca de 30 km do Rio Jaguari, capta sua água neste rio- quem em Americana se junta ao Rio Atibaia para formar o Rio Piracicaba. Outra proposta seria de captação de água da represa de Salto Grande. Essa seria mais simples e quase que imediata.

Vereadores nas redes sociais

Ficar nas redes sociais ajuda a reduzir as críticas aos vereadores, mas ao não trazer propostas, eles acabam passando a imagem de influencers antes da de líderes políticos.