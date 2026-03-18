As inscrições para as interessadas em participar da 12ª edição do programa Mãe Americanense, iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), estão abertas até o dia 31 de março.

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A atividade é voltada para gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, em acompanhamento pré-natal, residentes em Americana há pelo menos um ano, com renda per capita de até meio salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único. As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), no banner do programa disponível na página inicial. A edição terá início em abril.

O programa é desenvolvido nos territórios dos seis Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município, por meio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFVs).

Em encontros quinzenais, durante o período de três meses, as gestantes participam de atividades e dinâmicas com orientações sobre saúde, planejamento familiar, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, vínculo entre mãe e bebê, desenvolvimento infantil e práticas educativas parentais.

Chico e elogios Mãe Americanense

“A cada edição do programa Mãe Americanense, buscamos desenvolver ações visando o bem-estar e o fortalecimento dos vínculos entre a mãe e seu bebê. As atividades planejadas pelas equipes de profissionais são elaboradas especialmente para atender as gestantes em situação de vulnerabilidade social, com o suporte da rede de apoio para as mulheres, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. O programa já atendeu 400 famílias desde que foi implantado, em 2023”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

No encerramento de cada edição, as gestantes recebem gratuitamente kits de enxoval, com itens como carrinho de bebê e roupas, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor aproximado de R$ 1 mil por kit, além de produtos de higiene, banheiras e outros materiais doados pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

As atividades da 11ª edição do programa estão na etapa final, com previsão de conclusão até o fim de março, beneficiando 40 gestantes.