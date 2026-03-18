Após período chuvoso, Hortolândia retoma obras de recape no Jd. Adelaide

Prefeitura ultrapassou a marca de 110 km de vias recuperadas, nos últimos 6 anos

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A retomada das obras de recape nas ruas do Jardim Adelaide, nesta segunda-feira (16), após dias de muita chuva, mudará o cenário de importantes vias do bairro. Máquinas e equipes da Prefeitura de Hortolândia trabalham firme na recuperação do asfalto nas ruas Benedito Macedo e Paulo Roberto Soares (Cipó), e em outras 6 vias do Jd. Rosolém, Terras de Santo Antônio e Jd. Sumarezinho (confira a lista completa abaixo). Em breve, estas vias estarão com asfalto novinho, melhorando as condições de tráfego para toda a população.

Os investimentos da Prefeitura de Hortolândia na recuperação do asfalto colaboram para atração de novos investimentos para a cidade. Nos últimos 6 anos, mais de 110 km de vias foram recuperadas, o que representa R$ 25 milhões de investimentos realizados no governo do prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

“Investir em recapeamento é investir em qualidade de vida, segurança e respeito com quem vive e circula pela cidade. Já são mais de 100 quilômetros de ruas e avenidas recapeadas durante o nosso Governo, com investimentos que ultrapassam R$ 25 milhões. Isso significa menos buracos, mais segurança no trânsito, valorização dos bairros e melhores condições para trabalhadores, estudantes, comerciantes e motoristas. É um trabalho contínuo, planejado e feito para durar, porque cuidar da cidade também é cuidar das pessoas que usam essas vias todos os dias”, enfatiza Zezé Gomes.

Além das intervenções realizadas neste ponto da cidade, recentemente o recape foi concluído na rua Ana Profetisma da Silva, na Vila Real, no trecho da via que fica entre as ruas Waldemar Simões e Amélia Basso Breda. A Prefeitura também finalizou o recape em seis ruas do Residencial João Luiz: Rua Joaquim Maurício da Silva, Rua Curitiba, Rua Florianópolis, Rua Presidente Bernardes, Rua Emiliano Sanches e Rua Porto Alegre. Em breve, investimentos em recape chegarão à Estrada Municipal Pedrina Guilherme, na Taquara Branca.

Confira as ruas com serviços em andamento na etapa atual de recape:

Rua Benedito Macedo – Jd. Adelaide

Rua Paulo Roberto Soares (Cipó) – Jd. Adelaide

Eleusina Batista da Silva – Jd. Terras de Santo Antônio

José Possidônio Silva – Jd. Terras de Santo Antônio

Emma Frederici Geraldelli – Jd. Rosolém

Orlando Pavan – Jd. Rosolém

Guido Rosolen – Jd. Rosolém

Antônio Bairral – Jd. Rosolém

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