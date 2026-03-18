Unicamp e USP lideram ranking de universidades mais empreendedoras do Brasil; veja lista

Levantamento da Brasil Júnior mostra ainda a Unesp entre as 25 mais bem avaliadas do país; veja o desempenho das instituições paulistas

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Duas universidades paulistas ocupam o topo do Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras (IESE) 2025, divulgado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior). A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em 1º lugar no ranking nacional, seguida pela Universidade de São Paulo (USP), em 2º. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) também está entre as 25 primeiras colocadas do país, na 22ª posição. No recorte regional, São Paulo lidera o desempenho do Sudeste. No top 10 regional, o estado aparece à frente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nesta edição, foram coletadas 34 mil respostas de estudantes de 92 universidades e 29 institutos federais de todas as regiões do país. Além do ranking geral, o estudo reúne análises por região, pesquisa de percepção discente e recortes por dimensão, como cultura empreendedora, inovação, extensão, internacionalização, infraestrutura e capital financeiro. “Mais do que mostrar posições, o IESE ajuda a tornar mais visível o impacto que a educação empreendedora pode gerar dentro e fora das instituições. Quando a gente olha para esses resultados, o que aparece não é só desempenho, mas a capacidade de formar jovens com repertório para transformar realidades, propor soluções e contribuir de forma concreta com o desenvolvimento do país”, diz Vithória Rodrigues, presidente executiva da Brasil Júnior.

Veja a classificação das universidades de São Paulo no estudo: