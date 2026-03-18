Unicamp e USP lideram ranking de universidades mais empreendedoras do Brasil; veja lista
Levantamento da Brasil Júnior mostra ainda a Unesp entre as 25 mais bem avaliadas do país; veja o desempenho das instituições paulistas
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Duas universidades paulistas ocupam o topo do Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras (IESE) 2025, divulgado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior). A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em 1º lugar no ranking nacional, seguida pela Universidade de São Paulo (USP), em 2º. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) também está entre as 25 primeiras colocadas do país, na 22ª posição. No recorte regional, São Paulo lidera o desempenho do Sudeste. No top 10 regional, o estado aparece à frente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Nesta edição, foram coletadas 34 mil respostas de estudantes de 92 universidades e 29 institutos federais de todas as regiões do país. Além do ranking geral, o estudo reúne análises por região, pesquisa de percepção discente e recortes por dimensão, como cultura empreendedora, inovação, extensão, internacionalização, infraestrutura e capital financeiro.
“Mais do que mostrar posições, o IESE ajuda a tornar mais visível o impacto que a educação empreendedora pode gerar dentro e fora das instituições. Quando a gente olha para esses resultados, o que aparece não é só desempenho, mas a capacidade de formar jovens com repertório para transformar realidades, propor soluções e contribuir de forma concreta com o desenvolvimento do país”, diz Vithória Rodrigues, presidente executiva da Brasil Júnior.
- 1º Universidade Estadual de Campinas
- 2º Universidade de São Paulo
- 22º Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
- 28º Universidade Federal de São Carlos
- 29º Universidade Federal de São Paulo
- 54º Universidade de Franca
No desempenho dos institutos federais, São Paulo também aparece entre os destaques do Sudeste. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo é o representante do estado entre os melhores resultados da região e figura entre os destaques nacionais do estudo.
O levantamento mostra como universidades e institutos federais se estruturam para estimular o empreendedorismo no ambiente acadêmico. Pela metodologia do IESE, a proposta é identificar pontos que precisam de atenção e indicar oportunidades de melhoria a partir de indicadores ligados ao ecossistema empreendedor universitário.
A Brasil Júnior conduz o relatório desde 2016. Divulgado a cada dois anos, o levantamento busca contribuir para a melhoria da vivência universitária e da qualidade do ensino superior brasileiro.
Top 10 nacional
1º- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
2º- Universidade de São Paulo (USP)
3º- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
4º- Universidade Federal de Itajubá (Unifei)
5º- Universidade Federal de Viçosa (UFV)
6º- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
7º- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
8º- Universidade Federal de Lavras (UFLA)
9º- Universidade do Vale do Taquari (Univates)
10º- Universidade de Brasília (UnB)
Mais informações sobre o Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras: https://iesempreendedoras.brasiljunior.org.br/
Download do levantamento: clique aqui.
Sobre o Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras
O IESE (Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras) é uma iniciativa da Brasil Júnior – Confederação Brasileira de Empresas Juniores que reúne instituições avaliadas em um mapeamento nacional para ajudar a consolidar um diagnóstico sobre a relação entre universidade, estudantes e o ecossistema empreendedor. Criado em 2016 e realizado a cada dois anos, a edição de 2025 contou com 121 Instituições de Ensino Superior, sendo 92 universidades e 29 institutos federais, e incluiu uma pesquisa de percepção com 34 mil estudantes de todas as regiões brasileiras.
Sobre a Brasil Júnior
A Brasil Júnior é a entidade responsável por coordenar o Movimento Empresa Júnior (MEJ) no Brasil. Como organização sem fins lucrativos, tem a missão de formar líderes empreendedores e conectar estudantes universitários a desafios reais do mercado. Atualmente, o MEJ conta com 25 mil jovens, reúne 1.449 empresas juniores e está presente em 270 instituições de Ensino Superior. Em 2025, o movimento faturou mais de R$ 66 milhões, valor 100% reinvestido na capacitação dos membros.
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