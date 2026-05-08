Casos de violência doméstica, lesão corporal e maus tratos foram registrados nas cidades de Sumaré e Hortolândia nesta quinta-feira (7)

Nas vésperas do Dia das Mães, alguns casos ilustram situações bastante ruins entre famílias na região. Nesta quinta-feira (7) foram registradas duas ocorrências de violência familiar que terminaram em prisão, nas cidades de Sumaré e Hortolândia. Os casos foram atendidos por equipes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

Em Sumaré, uma mulher de 31 anos foi presa por maus-tratos e lesão corporal após agredir a própria filha, de 9 anos, no Jardim Ipês. A Polícia Militar foi acionada via Copom e, no local, uma adolescente de 12 anos relatou aos policiais que a irmã havia acabado de ser agredida pela mãe e que os episódios de violência eram frequentes dentro da residência.

A criança confirmou as agressões e contou que levou tapas e teve a cabeça batida contra a parede. Segundo o relato, pouco antes ela também teria sido obrigada pela mãe a comprar bebidas alcoólicas para consumo da própria autora.

Os policiais localizaram a mulher no apartamento da família em aparente estado de embriaguez, acompanhada de outros dois filhos pequenos de colo. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e a mulher permaneceu presa à disposição da Justiça.

Ameaça com faca

Já em Hortolândia, no Jardim Minda, um homem de 23 anos foi preso após ameaçar a própria mãe de morte utilizando uma faca. A vítima, de 48 anos, informou aos policiais que sofre ameaças constantes do filho e que já possui medida protetiva contra ele.

O suspeito foi abordado e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso após o registro da ocorrência de violência doméstica.

Procurado

Ainda na quinta-feira, em Sumaré, uma equipe da PM capturou um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento na Rua do Café, na Vila Vale. Em consulta via Copom, foi constatado mandado de prisão em aberto pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal). Ele foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso.

De acordo com a assessoria do 48º BPM/I, as ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar tanto no combate à criminalidade quanto no atendimento de casos de violência dentro do ambiente familiar.