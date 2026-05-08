Hortolândia terá Palco Cultura com artistas locais na Festa do Peão

Espaço organizado pela Prefeitura terá shows de artistas selecionados no concurso Seletiva Sertaneja; programação começa nesta sexta-feira (8)

Os artistas de Hortolândia terão a oportunidade de mostrar seu talento para um grande público. A Prefeitura monta o Palco Cultura na Festa do Peão deste ano. A programação começa na abertura do evento, nesta sexta-feira (8), e vai até o dia 17/05. A Festa do Peão tem o apoio da Prefeitura e integra o calendário comemorativo aos 35 anos do município.

Os artistas que se apresentarão no Palco Cultura foram selecionados no concurso Seletiva Sertaneja, também promovido pela Prefeitura. O palco é organizado pela Secretaria de Cultura.

Os vencedores do concurso, a dupla Victor & Kauan e a cantora Paula Mello, irão fazer os shows de abertura no palco principal do evento. Victor & Kauan farão a abertura do show de Edson & Hudson, no dia 10/05. Já Paula Mello irá abrir o show de Os Menotti, no dia 17/05.

CAMPANHA

Em paralelo, a Prefeitura já iniciou na segunda-feira (4) a campanha de troca de alimento não-perecível por ingresso para os shows deste domingo (10/05) e do próximo (17/05) na Festa do Peão.

Confira abaixo a programação do Palco Cultura:

Sexta-feira (08/05):

21h30 – Karina Carvalho & Alexandre Rosa

22h20 – Marien Cerqueira

02h40 Robson & Gabriel

Sábado (09/05):

21h30 – Gui Ferraz

22h20 – Rodrigo Uai Trem

02h40 – Fran Lupetti

Domingo (10/05):

21h30 DJ Cristiano Rocha

01h10 Karol Torres & Edu Lima

Dia 15/05 (sexta-feira):

21h30 – Mila Lima

22h20 – Jonas e Kalebe

02h40 – Livya Lima

Dia 16/05 (Sábado):

21h30 – Bruna Zamonelo

22h20 – Kamila Lima

02h40 – Lilian Blumer

Dia 17/05 (Domingo):

21h30 – DJ Cristiano Rocha

01h10 – Pedro Lopes

FESTA DO PEÃO DE HORTOLÂNDIA

Este ano, a Festa do Peão de Hortolândia irá acontecer de 08 a 17 deste mês, no recinto montado na avenida da Emancipação, s/nº, em frente à farmacêutica EMS. O evento tem o apoio da Prefeitura.

A programação terá os shows dos seguintes artistas:

– Sexta-feira (08/05): Hugo & Guilherme

– Sábado (09/05): Thiaguinho

– Domingo (10/05): Edson & Hudson

– Dia 15/05: Diego & Victor Hugo

– Dia 16/05: Zé Neto & Cristiano

– Dia 17/05: Os Menotti

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