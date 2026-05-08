Carro perde o controle e atinge árvore na Av. Brasil, em Nova Odessa

Veículo se acidentou próximo ao portão de entrada do Instituto de Zootecnia

Na manhã desta sexta-feira (8) aconteceu um acidente de trânsito na Avenida Brasil, em Nova Odessa. Um veículo da marca Fiat e modelo Mobi Trekking atingiu uma árvore depois do motorista perder o controle próximo ao portão do Instituto de Zootecnia (IZ). A ocorrência no Parque Fabrício foi atendida por equipe de Policiamento de Trânsito e resgate municipal.

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Segundo informações do agente de trânsito Faria, a ocorrência foi registrada por volta das 7h40, após acionamento feito pela base da Guarda Civil Municipal. Os agentes encontraram o condutor ainda dentro do veículo. Apesar do impacto, ele estava consciente e conseguiu relatar o que havia acontecido.

O motorista relatou que seguia pela Avenida Brasil, no sentido da Avenida Ampélio Gazzetta, quando teria sofrido um mal súbito. O homem afirmou que não percebeu o momento da batida e só recobrou a consciência após o carro já ter atingido a árvore.

Os airbags do veículo foram acionados e ajudaram a reduzir os danos físicos sofridos pela vítima. Equipes de resgate e uma ambulância foram acionadas para o atendimento da ocorrência. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Nova Odessa, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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