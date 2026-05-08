O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, vistoriou nesta quarta-feira (6) o início das obras de pavimentação das ruas Jaguariúna, Ipeúna e Itupeva, localizadas entre os bairros Jardim Adélia e Jardim Adélia II. A intervenção atende a uma demanda histórica da população, representa a realização de um sonho aguardado há cerca de 30 anos pelos moradores da região e promoverá a ligação da região com a Avenida da Amizade, ampliando a mobilidade urbana e melhorando o acesso entre os bairros.

“Mais uma obra importante que começa a transformar a realidade de uma região inteira de Santa Bárbara d’Oeste. Nós conversamos com moradores e com as pessoas que trabalham aqui, e sabemos o quanto essa obra é impactante para a região. O projeto também contempla toda a parte de drenagem, incluindo um reservatório para regular o escoamento das águas das chuvas, além de mais uma importante obra de infraestrutura para o barbarense”, frisou o prefeito Rafael Piovezan.

Equipes de Piovezan

As equipes já concluíram as sondagens para identificação de possíveis interferências com redes de água e esgoto, além da limpeza da área com remoção da camada inservível, corte para acerto de greide, demarcação da área de intervenção e marcação do reservatório de detenção.

As próximas etapas da obra incluem a supressão da vegetação conflitante com a área de intervenção e o início da execução da rede de drenagem, com escavação de valas, assentamento de tubos, construção de poços de visita e implantação do reservatório de detenção para escoamento das águas pluviais.

Com investimento de R$ 1,9 milhão, o projeto prevê a execução de 5.182,84 metros quadrados de pavimentação, além da implantação de rede de drenagem e calçadas, levando mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para os moradores da região.