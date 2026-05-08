Comércio do Centro atende em horário especial no sábado, e ACIA realiza sorteio de moto neste mês

Comércio do Centro atende em horário especial das 9 às 18 horas, no sábado, e ACIA realiza sorteio de moto neste mês

“Esquenta” do Brasa Blue Festival será nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, na Rua Vieira Bueno, quando três mães serão sorteadas para um almoço no domingo, nas dependências do CCL

Devido ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, o comércio de Americana funciona em horário especial no sábado, dia 9. As lojas do Centro estarão abertas das 9 às 18 horas, sendo que na sexta-feira o atendimento é normal, sem alterações. Além disso, a campanha “Espetáculo de Prêmios” entra na sua quarta edição e no final deste mês haverá o sorteio de uma moto Elite de 125 cilindradas e mais outros prêmios.

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A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção o consumidor tem direito de preencher um cupom. Os cupons são acumulativos e valem até abril de 2027.

Pesquisa realizada pela ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana apontou que 71,3% dos entrevistados pretendem comprar o presente para o Dia das Mães. O levantamento foi realizado pela empresa Olhar Público, que ouviu 400 pessoas da região central e de todos os bairros da cidade. Entre os produtos mais citados como de preferência para presentear as mães estão roupas, cosméticos e perfumes. O valor médio do presente deve ficar entre R$ 100 e R$ 199.

Além da expectativa pelo aumento de vendas com o horário estendido do comércio, o “Esquenta” do Brasa Blue Festival será realizado nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, na Rua Vieira Bueno, com gastronomia refinada e boa música.

Já o evento do Brasa Blue será no sábado e domingo, das 12 às 22 horas, nas dependências do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil.

No “Esquenta” desta sexta três mães serão sorteadas e terão direito a um almoço no domingo. Cada mãe pode levar sete acompanhantes.

Ainda sobre a campanha “Espetáculo de Prêmios” uma outra moto será sorteada em agosto, devido ao Dia dos Pais, e em janeiro do próximo ano, no aniversário da ACIA, haverá o sorteio de um carro zero quilômetro. Ao longo de um ano são distribuídos mais de R$ 200 mil em prêmios.

O último sorteio da terceira edição da promoção foi realizado no dia 28 de abril e seis prêmios foram distribuídos, além de R$ 250 para cada vendedor. Uma TV de 43 polegadas saiu para Rosemary Favarelli, de Americana, que preencheu o cupom na loja A Japonesa. A vendedora contemplada foi Jeniffer.

Um vale compra de R$ 500 ficou com Gersel Rodrigues, de Americana, que comprou na Vector Sistemas e foi atendido pela vendedora Mônica. Outro vale saiu para Rafaela Gonçalves, de Nova Odessa, que efetuou sua compra na Gráfica Paineiras. O vendedor que ficará com R$ 250 foi Luis Eduardo.

O terceiro prêmio em dinheiro será de Ellen Lacava, de Americana, que comprou na loja Zanini e foi atendida pela vendedora Elisandra. Outro vale ficou para José Tertolino da Silva, de Americana, com um cupom do MBox Supermercados. A vendedora Fabiana será contemplada com R$ 250. E o quinto vale de R$ 500 saiu para Andréa Lima, também de Americana. Seu cupom sorteado foi da Tokyo Modas e ela foi atendida pela vendedora Cristina.

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