Maeva Guastalla brilha no Ubatuba Pro Surf

A jovem promessa do surf feminino brasileiro, Maeva Guastalla, de apenas 14 anos, fez história no tradicional Ubatuba Pro Surf 2024, finalizado neste domingo, 18, em Itamambuca, Ubatuba (SP). Ao conquistar vitórias em três categorias: Sub 14, Sub 16 e Sub 18, Maeva segue construindo bases sólidas rumo ao profissional, ao terminar na 2ª colocação da principal categoria do campeonato (profissional).

O Ubatuba Pro Surf é considerado um dos eventos municipais mais tradicionais do calendário do surf paulista, reunindo atletas de renome e contribuindo para a revelação de novos talentos.

A performance de Maeva é notável por sua idade, demonstrando maturidade e habilidade que a colocam em destaque entre as competidores mais experientes.

“Competir em um evento tão importante e sair com vitórias em três categorias e um vice-campeonato na profissional me deixa muito feliz e motivada para as próximas. Ubatuba é minha casa, e ter esses resultados aqui é muito especial”, diz Maeva.

A surfista, natural de Ubatuba, já vinha chamando a atenção com performances consistentes em competições regionais e nacionais. O desempenho no Ubatuba Pro Surf reforça sua trajetória, marcando seu lugar entre os talentos a serem observados nos próximos anos.

O Ubatuba Pro Surf, realizado anualmente, é reconhecido por sua relevância no desenvolvimento do surf brasileiro. O evento não apenas celebra o esporte na cidade, mas também desempenha um papel crucial na formação de futuros campeões.

Sobre Maeva Guastalla

Maeva Guastalla, 14 anos, é natural de Ubatuba (SP). Começou a surfar aos 6 anos de idade e já acumula títulos em eventos regionais.

