Magnésio e inositol: no combate ao estresse e ansiedade

Muito estresse- Dados do Ministério da Previdência Social revelam que, em 2023, mais de 288 mil brasileiros receberam benefícios por incapacidade relacionados a transtornos mentais e comportamentais, um aumento de 38% em relação ao ano anterior. Esse crescimento expressivo evidencia o impacto das condições emocionais e psicológicas no bem-estar da população e reforça a importância de buscar soluções eficazes para lidar com problemas como estresse, ansiedade e falta de energia.

Neste contexto, a combinação de magnésio e inositol tem se mostrado eficaz na restauração do equilíbrio físico e mental. Juntos, esses componentes não apenas atuam na regulação do sistema nervoso e na promoção de um sono reparador, mas também no controle dos níveis de estresse, na melhoria do humor e no aumento da energia e do foco.

Essa combinação oferece suporte ao organismo de maneira abrangente, ajudando a reduzir sintomas de ansiedade, melhorar a concentração e promover uma sensação de bem-estar geral. Com o estilo de vida cada vez mais acelerado, a suplementação desses nutrientes é uma alternativa eficaz para prevenir o desgaste físico e mental, potencializando a capacidade de recuperação do organismo.

Como reduzir o impacto das condições emocionais no corpo utilizando esses elementos?

Para atender a essas necessidades, a Lauton Suplementos acaba de desenvolver uma formulação que une os benefícios do magnésio, inositol, glutamina e triptofano. Essa combinação foi cuidadosamente elaborada para contribuir com o equilíbrio do sistema nervoso, promover a recuperação física e apoiar o bem-estar emocional. Agora disponível no mercado, essa fórmula oferece uma alternativa eficiente para quem busca suporte em sua saúde mental e física.

Estresse

“A combinação de magnésio, inositol, glutamina e triptofano tem sido amplamente estudada pelos seus efeitos positivos no equilíbrio do sistema nervoso e na recuperação física”, afirma Talles Lauton, bioquímico e co-fundador da Lauton Suplementos. “Nosso objetivo é oferecer uma solução eficaz para as necessidades cotidianas de quem busca melhorar sua saúde mental e física, proporcionando mais qualidade de vida”, completa.

Além do uso de suplementos, a demanda do corpo por magnésio e inositol pode ser atendida por meio de uma alimentação balanceada. Alimentos como grãos integrais, nozes, sementes, folhas verdes escuras e leguminosas são fontes ricas em magnésio, enquanto o inositol pode ser encontrado em frutas cítricas, feijões e cereais integrais. Esses nutrientes, quando presentes em uma dieta saudável, auxiliam no equilíbrio do sistema nervoso, contribuindo para a redução do estresse e para a melhora da qualidade do sono e do bem-estar geral.

Sobre a empresa:

Com mais de 10 anos de atuação no mercado, a Lauton (www.lauton.com.br) é especializada na fabricação de suplementos alimentares com o propósito de oferecer uma ampla variedade de vitaminas e minerais para complementar uma dieta equilibrada e promover a saúde e o bem-estar das pessoas por meio de uma nutrição concentrada, com qualidade premium e rigorosos controles de qualidade e segurança. Os produtos da marca estão presentes em todo Brasil por meio da loja online e também de diversos pontos de venda, como as maiores redes de drogarias do país.

