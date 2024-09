Tempo seco dispara em 500% procura por umidificadores na Farma Conde

Com a chegada do clima seco, agravado pelas queimadas e o calor intenso, as farmácias estão observando um aumento expressivo na procura por produtos que ajudam a melhorar a saúde respiratória. A Farma Conde, com suas 500 unidades, registrou um aumento de 50% na busca por medicamentos voltados para o tratamento de doenças respiratórias.

Além dos medicamentos, a demanda por umidificadores de ar disparou nos últimos meses. Entre 1º de agosto e 19 de setembro de 2024, a Farma Conde apurou um impressionante crescimento de 500% na procura por esse tipo de equipamento. O aumento é em relação ao mesmo período do ano passado. A alta no consumo reflete a necessidade dos consumidores em lidar com o ressecamento do ar, o que agrava os problemas respiratórios, principalmente para crianças, idosos e pessoas com histórico de doenças respiratórias crônicas.

“A combinação de fatores como o tempo seco e as queimadas está forçando as pessoas a tomarem medidas preventivas para cuidar da saúde respiratória. Os umidificadores de ar se tornaram uma solução muito procurada para melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados, especialmente em lares com crianças e idosos”, explicou Cláudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde.

A rede também tem investido em ofertas especiais para produtos voltados à saúde respiratória e cuidados com o corpo, reforçando seu compromisso de garantir o bem-estar da população em meio às condições climáticas adversas.

