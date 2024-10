Adesão a veículos conectados deve ter alta de 133% até 2025

A conectividade dos veículos é uma tendência que vem revolucionando o setor automotivo. Carros inteligentes, equipados com sistemas inteligentes e tecnologias de Internet das Coisas (IoT), prometem tornar as estradas mais seguras, além de oferecer mais conforto e praticidade aos motoristas. Segundo especialistas, a adoção desses automóveisdeve crescer exponencialmente nos próximos anos, com previsões apontando para um aumento de 133% até 2025.

“Os carros conectados já são uma realidade. Essa tecnologia não só facilita a vida dos motoristas como também tem potencial para transformar completamente a experiência de condução, tornando-a mais segura e personalizada”, afirma Júlia Meinberg, especialista em tecnologia industrial da dataRain.

Segundo Julia, conectividade oferece múltiplas vantagens, como localização em tempo real, manutenção preventiva e até funções avançadas de segurança. Graças a sistemas como o Advanced Driving Assistance Systems (ADAS), os carros conseguem detectar obstáculos e auxiliar o motorista em situações críticas, reduzindo o risco de acidentes.

A especialista aponta que, embora esteja crescendo rapidamente, é improvável que a frota total de carros se torne 100% online em um futuro próximo. “Ainda existem muitos desafios, especialmente em países em desenvolvimento, onde a renovação da frota automotiva é mais lenta. A conectividade total vai depender de uma série de fatores, como a infraestrutura necessária, a adoção de novas tecnologias pelas montadoras e as políticas públicas de incentivo”, explica.

Para ela, a segurança, de fato, é um dos principais pilares dos carros conectados. Tecnologias como o eCall, que aciona automaticamente serviços de emergência em caso de acidente, são apenas o começo. “O futuro dos veículos inteligentes envolve uma personalização cada vez maior, permitindo que o motorista escolha quais funcionalidades deseja no seu carro, assim como fazemos em nossos smartphones”.

Essa personalização será possível graças à integração de sensores que geram dados em tempo real, permitindo ajustes automáticos para melhorar a experiência do usuário. “Os carros conectados terão sistemas operacionais que, como nossos celulares, poderão receber aplicativos e atualizações, tornando a curva de desvalorização do carro muito mais suave”, acrescenta a especialista.

Entretanto, a conectividade dos veículos também levanta preocupações, principalmente em relação ao impacto ambiental e às questões éticas. “A eletrificação dos carros pode parecer benéfica para o meio ambiente, mas é importante considerar a poluição gerada na fabricação e descarte das baterias, além de questionar de onde vem a energia usada para abastecer esses automóveis”, alerta.

Do ponto de vista ético, as discussões sobre a confiabilidade dos sistemas de direção automática e outras tecnologias de segurança ainda são um ponto de atenção. “Precisamos garantir que a automação desses automóveis não coloque a vida de ninguém em risco”, conclui a especialista.

