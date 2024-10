Campinas testa modelo elétrico da Higer a partir do dia 1º de outubro

A Itajaí Transportes Coletivos, concessionária que opera na Área 2 – Campo Grande, Padre Anchieta e Corredor John Boyd Dunlop -, testará o ônibus elétrico Azure A12BR, da TEVX Higer, durante o período de 30 dias. Os testes do modelo de 12 metros de comprimento começam no dia 1º de outubro, na linha 2.20 – Terminal Campo Grande/Cambuí.

O ônibus conta com tecnologia zero emissão de poluentes e ruídos, e foi desenvolvido pela fabricante chinesa para o setor de transporte urbano. Tem piso baixo total e é 100% acessível.

Além disso, conta com um sistema de ‘ajoelhamento’ da suspensão, característica que torna o embarque e o desembarque mais fáceis. Tem portas dotadas de rampas para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

Possui vidros com tratamento UV e sistema de climatização que contribuem para tornar a viagem mais agradável. O veículo tem autonomia aproximada de 270 quilômetros por carga e o tempo de recarga total das baterias, segundo o fabricante, é inferior a três horas. Possui sistema de freios regenerativos, equipamento que recarrega a bateria quando o freio é acionado.

O Azure A 12BR tem capacidade para transportar até 76 passageiros e vem equipado com tomadas USB para recarga de equipamentos eletrônicos como celulares, computadores e tablets dos passageiros.

Os motoristas e operadores da Itajaí, envolvidos na operação do veículo, passaram por treinamento ministrado pelos instrutores da fabricante, com foco voltado à direção defensiva e inteligente, de forma a maximizar a performance do veículo.

A Itajaí foi a pioneira em Campinas a fazer testes com ônibus elétricos e, por isso, é conhecida no setor por estar aberta a novas tecnologias. “Além de veículos elétricos também testamos diversos híbridos. Ao avaliarmos as novas tecnologias existentes, procuramos dar aos nossos Clientes experiências diferenciadas”, afirma o diretor Joubert Beluomini.

Carlos Eduardo Souza, CEO da TEVX Higer, empresa brasileira que representa o grupo Higer Bus no Brasil, explica que o modelo Azure A 12BR é o mesmo que participou do transporte de autoridades durante as Conferências do Clima da Organização das Nações Unidas (COP27, no Egito, e COP28, em Dubai). “Agora, os campineiros poderão experimentar esta mesma experiência em qualidade, conforto e tecnologia”, diz.