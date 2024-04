Foto de Adrià Crehuet Cano por Unsplash

Todo torcedor já sonhou com o que faria se estivesse responsável pelo clube do coração. Desde as escalações até as estratégias em campo, atuar como treinador de um time exige pensar fora da caixa.

É com eles que os torcedores fervorosos se frustram quando as coisas dão errado, mas também são eles os responsáveis por boa parte do sucesso de um time esportivo. Aqui nós estamos falando dos treinadores, profissionais indispensáveis para que um grupo de atletas conquiste vitórias em partidas.

E aqui não falamos exclusivamente do futebol: praticamente todos os esportes contam com líderes fora dos campos, responsáveis por treinar atletas, indicar estratégias e levar a maior parte da raiva da torcida nas situações em que as coisas não dão certo. Ame-os ou odeio-os, nada daria certo sem eles.

A fim de espalhar positividade a essa posição nem sempre celebrada, nós elaboramos uma lista com alguns dos maiores treinadores brasileiros com “visão de jogo”, aqueles que são capazes de pensar em estratégias inesperadas que utilizam os talentos dos atletas em prol de um título em competição.

E por falar em prática, vamos aos nomes dos maiores treinadores que colocam em prática essa visão de jogo:

1 – Telê Santana

Em uma pesquisa realizada pelo Globo Esporte entre 100 técnicos de futebol, um nome recebeu a maioria dos votos como o maior treinador da história do esporte que é a paixão nacional: Telê Santana. Telê faleceu em 2006, mas o legado que ele deixou ao futebol brasileiro é sentido até os dias de hoje.

Telê treinou a seleção brasileira durante duas Copas do Mundo, não obtendo o título em nenhuma das ocasiões, mas isso não impediu o seu sucesso no Brasil. No comando do São Paulo, ele liderou a melhor época da história do time; o que também pode ser dito de sua trajetória pelo Atlético Mineiro.

2 – Bebeto de Freitas

Até 1984, a seleção brasileira de vôlei não era nem mesmo considerada quando o assunto eram os grandes vitoriosos. Tudo isso mudou sob o comando de Bebeto de Freitas, técnico que deu ao nosso país uma medalha olímpica (a primeira do vôlei), assim como conquistas de outro país, dirigindo a Itália.

3 – Zagallo

Assim como Telê logo acima, Zagallo foi selecionado como um dos maiores treinadores da história do Brasil por especialistas, dessa vez aqueles da revista inglesa “FourFourTwo”. Como não é de se surpreender, Zagallo é o líder mundial de vitórias em Copas do Mundo, dentro e fora das quatro linhas.

Primeiramente, Zagallo trouxe a taça da Copa para o nosso país como jogador, em 1958 e 1962. Depois disso, o “Velho Lobo” conduziu a equipe em direção à vitória em 1970. Por fim, Zagallo manteve sua visão de jogo em 1994, desta vez sob a função de coordenador técnico.

4 – Felipão

Primeiro treinador dessa lista ainda vivo e trabalhando, Felipão é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Dentre as múltiplas conquistas dirigindo times nacionais, o ápice da carreira veio com o pentacampeonato na Copa do Mundo, em 2002, uma conquista inesquecível para os brasileiros.

5 – Arthur Elias

Até aqui nós focamos bastante nos técnicos de equipes masculinas, então nada mais justo do que dar espaço ao atual treinador da seleção feminina de futebol, Arthur Elias. Antes de assumir a frente da camisa verde e amarela, o técnico já tinha uma longa trajetória trabalhando com o esporte feminino.

Durante sua carreira como treinador, venceu títulos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e Copa Paulista. É inegável não somente a paixão de Arthur Elias pelo futebol, como o seu talento no comando de equipes no esporte.

É impossível fazer uma lista dessa natureza sem que alguns torcedores apontem “clubismo”, mas a verdade é que os talentos desses profissionais transcendem os times que treinam. Não é à toa que muitos deles são transferidos entre equipes e contratados por rivais, mas sempre dão o seu máximo.