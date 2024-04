O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará em Americana nesta quinta-feira ao lado do prefeito Chico Sardelli (PL), para inaugurar as 530 unidades habitacionais do Residencial Nova Aliança, empreendimento subsidiado pelo Programa Casa Paulista.

A cerimônia de entrega acontece às 9h, na Estrada Municipal Alvin Biasi, 525, bairro Fazenda Santa Lúcia (ASTA).

