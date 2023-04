Casa cheia! O público lotou o Décio Vitta e vibrou ao ver os craques em campo. Por 13 a 8 time do “bruxo” Ronaldinho Gaúcho saiu vitorioso.

Na manhã deste domingo (23/04), Americana recebeu Ronaldinho Gaúcho e outros ex-jogadores ilustres para o “Jogo dos Famosos”, que aconteceu no Estádio Décio Vitta (Rio Brancão).

Além de Ronaldinho Gaúcho, grandes nomes do futebol estiveram presentes Amaral, ex-Palmeiras; Flávio Conceição, ex-Palmeiras; Giovanni, ex-Santos; Túlio Maravilha; Júnior, pentacampeão; Gléguer Zorzin, ex-Corinthians; Marcos Assunção, ex-Palmeiras; Renaldo, ex-Atlético Mineiro; Thiago Gentil, ex-Palmeiras; Macedo, ex-São Paulo; Taddei, ex-Palmeiras; Alexandre Pitbull, ex-São Paulo; entre outros. Além dos ex-atletas, participaram também alguns “influencers” e celebridades da música como o MC Daniel, o “Falcão do Funk”, o ex-boxeador Popó Freitas, o humorista Pedro Manso, o ator e humorista Toninho Tornado, e o ex-bbb, Felipe Prior. A integrante do grupo Fat Family, Suzete Cipriano cantou o hino nacional e emocionou o público presente.

Autoridades de Americana e região compareceram. Estiveram presentes Chico Sardelli (PV), prefeito de Americana, Odir Demarchi, vice-prefeito, o secretário de esportes Márcio Leal, o Presidente da câmara municipal de Americana, Thiago Brochi, o vereador de Americana, Juninho Dias, o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o Tenente-coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão de Polícia, Thiago Barreto, diretor de marketing do Rio Branco e Gilson Bonaldo, presidente do clube, além de diversos vereadores e secretários da cidade, bem como da região.

Mais de 10 mil pessoas lotaram o estádio Décio Vitta e vibraram ao ver os craques em campo. Com o placar de 13 a 8 o time do “bruxo”, Ronaldinho Gaúcho, saiu vitorioso.

Promovido pela MAB Eventos, que completa 20 anos no mercado e conta com 534 eventos realizados, o evento teve adesão de diversas empresas, como a Pura Construtora e Incorporadora, patrocinadora oficial do jogo festivo, ao lado da Impacto Prime e Notícia FM, além do apoio da Prefeitura Municipal de Americana.

AÇÃO SOCIAL

Houve arrecadação de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, assim como parte do dinheiro da bilheteria.

JOGO DOS FAMOSOS

O Jogo dos Famosos teve uma estrutura completa com praça de alimentação com opções diversas e estacionamento. O complexo contou com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Ambulância, Segurança Privada e equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

Com tanto sucesso o Jogo dos Famosos se consolida como o maior jogo festivo do Brasil. Em breve tem muito mais edições com muitas novidades.

