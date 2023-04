Rio Branco empata (1-1) na estreia

Rio Branco de Americana empatou em 1 a 1

na partida de estreia do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23. O time encarou o Paulista de Jundiaí e saiu na frente em gol de cobrança de pênalti de Willians. O gol saiu já na segunda etapa, aos 11 minutos.

O gol de empate do Paulista também veio em cobrança de pênalti. Pouco depois do tento riobranquense, aos 19′, Saraiva empatou. O placar se manteve até o apito final do árbitro.

UNIÃO- O União Barbarense estreia este domingo em jogo fora de casa contra o Colorado Caieiras. O jogo está previsto para começar às 11h.

