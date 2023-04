Bill atrás do PSB e time Molina

Participaram com PSB: Bill e Marcos Carvalho!

Matheus Tognela, nome forte do PSB em Nova Odessa, recebeu o ex-prefeito Bill Vieira de Souza para um café da manhã esta semana. “Sempre disse aos meus amigos que o Bill (padrinho de casamento) e o Marcos Carvalho (coordenador da campanha de Ricardo Molina na cidade) que são os dois maiores coordenadores de campanha de Nova Odessa”, escreveu MT.

Chamando Bill de ‘sempre prefeito que dispensa apresentação’, Tognela foi só elogios ao tucano duas vezes o vereador mais votado da cidade nos pleitos de 2000 e 2004 e prefeito entre 2013-2020.

Bill presidiu ainda o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, além dos consórcios PCJ e CONSIMARES. Bill Nova Odessa também foi assessor parlamentar e diretor executivo da AGEMCAMP.

“Estar reunido na casa dos meus pais, na casa da minha avó tem um simbolismo muito grande, pois a casa onde minha mãe reside, onde foi a Primeira Prefeitura e a Primeira Câmara de Nova Odessa, da inauguração da Segunda Prefeitura (hoje sede da Secretaria de Educação), o então Prefeito Arthur Rodrigues Azenha (parente do Marcos Carvalho) fez o almoço de inauguração no restaurante da minha avó. Aliás, assim como da fundação do MDB nos anos 60, onde o jantar da fundação do antigo Movimento Democrático Brasileiro foi na casa da minha avó.”

Bill tem se movimentado fortemente desde março para ser candidato único e enfrentar o favorito Leitinho em um jogo mais aberto pela prefeitura de Nova Odessa.

“Independente da atuação de nós três, Nova Odessa sempre foi e sempre será lembrada e falada com carinho, pois nunca esquecemos das nossas origens e raízes!”

