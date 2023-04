São Paulo vence 1a no Brasileirão

O São Paulo conseguiu sua 1a vitória no

Campeonato Brasileiro 2023. Agora com o técnico Dorival Jr, o Tricolor bateu o América MG por 3 a 0.

O jogo marcou a estreia do novo técnico tricolor, Dorival Jr.

Com gols de Luciano, Calleri e Marcos Paulo, São Paulo vence o América-MG pelo Brasileirão. O próximo jogo do Tricolor será contra o Ituano, terça-feira, pela Copa do Brasil.

Gol do Luciano. Gol do alívio. VAMOOSS! 🔥pic.twitter.com/9ya34vfeHi — SPFC News (@spfcnewsbr_) April 22, 2023

Aqui o link do nosso Instagram @novomomento