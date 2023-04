O YouTuber Whindersson Nunes estreou no torneio internacional de boxe neste sábado (22) em Londres, Inglaterra. Ele venceu o confronto contra o polonês Filipek. O brasileiro conseguiu a vitória no segundo round após três quedas do oponente em um nocaute técnico.

LEIA TAMBÉM: Há 15 anos, Padre do balão decolava para nunca mais voltar

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento