Textura em gel: o hit no mercado de beleza

Limpa suavemente de forma eficaz com 30% de redução na oleosidade no longo prazo. Gel de limpeza facial para rosto antibacteriano, não comedogênico, sem sabão e sem fragrância, com Ácido Salicílico e 6% de tensoativos anfotéricos, confere uma limpeza suave, mas eficaz na remoção do excesso de oleosidade. Auxilia na remoção de sujeiras e da maquiagem, para uma sensação de limpeza e frescor.