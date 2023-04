Graciele Lacerda triste por não conseguir engravidar

Graciele Lacerda ainda tem um sonho

para realizar: o de se tornar mãe. Em um relacionamento com Zezé Di Camargo há cerca de 15 anos e noiva do cantor desde 2021, a influenciadora fitness se submeteu a uma série de tratamentos para conseguir engravidar e o casal tem investido alto em tais procedimentos.

Em uma conversa com os fãs nas redes sociais, Graciele Lacerda revelou que seu maior arrependimento na relação com Zezé é o fato de não ter congelado óvulos, algo que já foi confidenciado também por Viviane Araujo.

“De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar. Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento”, declarou Graciele.

A influenciadora ainda deixou um conselho para as seguidoras. “Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil”, alertou.

GRACIELE LACERDA ESTÁ ‘COM PREGUIÇA’ DE SE CASAR COM ZEZÉ DI CAMARGO

Em outra conversa com os fãs na web, Graciele foi cobrada a respeito de uma cerimônia de casamento com Zezé Di Camargo. A musa fitness revelou com muita sinceridade o motivo que impede o evento de acontecer: preguiça!

“Gente, vocês perguntam tanto de casamento… Olha, não é uma coisa assim mais que eu penso. Eu já me sinto tão casada com o Zezé que a gente não vê a necessidade de casar. E eu vou confessar uma coisa para vocês: eu tô com tanta preguiça! Nossos amigos ficam toda hora falando: ‘quando é que vai ter casamento?’. Eu falo assim: ‘Ai, gente, só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho!'”, admite Graciele.

OnlyFans, Elis Nebsniak impedida de entrar em barzinho por causa da roupa

A modelo e hot influencer Elis Nebsniak, 28 anos, viralizou nas redes sociais (link do vídeo abaixo) ao contar que não pode curtir uma noite com amigos e seu marido em um restaurante-bar em Curitiba. Ao chegar no estabelecimento ela foi impedida por seguranças de entrar por conta da sua roupa. Na mesma noite ela se apresentaria como DJ em uma balada da cidade e vestia um top, jaqueta e meia calça preta, um look de trabalho.

“É o meu visual, a roupa que sempre uso para tocar como DJ, é uma marca registrada. Claro que o top é decotado, mas não exagerado”, se defende. “Independente disso, a casa não anunciou restrições quanto à roupa. Me senti humilhada, o segurança falou na frente de todos que estavam ali. Foi grosseiro e me expôs sem necessidade. Sai de lá tremendo e em choque”, desabafa.

Na entrada do barzinho, uma placa só informava que não era permitido entrar de regata, boné e nem de chinelo. Porém, não falava sobre outras peças de roupa. Além disso, no site do estabelecimento não existia nenhuma informação a respeito. Por esse motivo, Elis se sentiu ofendida e decidiu expor o caso na internet.

Para ela, um dos seguranças a reconheceu das plataformas de conteúdo adulto. Elis gravou um vídeo falando da situação e mostrando que foi impedida de entrar no barzinho. “Para mim é preconceito e gostosofobia”, acusa. “Talvez ele tenha imaginado que eu gravaria no local também, o que jamais passou pela minha cabeça. Queria curtir ali, comer e depois tocar na balada onde fui contratada”.