Juliana cobra o atendimento na APAE de Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento

na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre o atendimento prestado pela entidade social APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em convênio firmado com a prefeitura de Americana.

No requerimento, a autora questiona o Poder Executivo como está a qualificação dos professores e demais profissionais que atuam no convênio existente para atender usuários do método de Análise do Comportamento Aplicada (ABA); quantos encaminhamentos a secretaria de saúde fez para a APAE no período de julho 2022 até o presente momento e como é executado o procedimento; e quantos pacientes e suas respectivas faixas etárias encontram-se frequentando a APAE através de sua escola, tratamentos de reabilitação ou programas assistenciais.

Ainda no documento, a vereadora pede detalhamento de informações por especialidade de profissionais e sobre a fila de espera para atendimento na APAE. “O município de Americana precisa estar em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei número 13.146, de 2015), que garante o acesso à educação a todas as Pessoas com Deficiência (PcD) por meio de um conjunto de normas que promovem a igualdade de condições, oportunidades e ampliam as capacidades de desenvolvimento, aprimorando suas potencialidades e habilidades sensoriais, cognitivas, físicas e sociais, aponta Juliana.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (2), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento