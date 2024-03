Mais 36 gestantes recebem kits do programa “Mãe Americanense”

O prefeito Chico Sardelli entregou os kits de enxoval para as 36 gestantes que participaram da terceira edição do programa Mãe Americanense, na manhã deste sábado (23), no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer). A ação já contemplou 103 moradoras do município desde 2023. As inscrições para a quarta edição estão abertas até 31 de março.

O prefeito destacou a importância da realização do programa, voltado às gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único. Elas participam de encontros onde são abordados temas sobre saúde, gestação, aleitamento materno, planejamento familiar e dinâmicas em grupo sobre desenvolvimento humano.

“Implantamos este programa para dar suporte às famílias neste momento tão especial que é a gestação, para que tenham apoio na questão de orientações sobre a saúde e cuidados com os recém-nascidos. São mais de 100 gestantes beneficiadas até agora. A união das secretarias que compõem nosso governo torna possível conquistas como esta para a população de Americana”, disse Chico.

As gestantes receberam os kits compostos por carrinho de bebê, bolsa de maternidade, trocador, toalha de banho, três cueiros, dez fraldas de tecido e kit de roupas com 14 peças (calça, macacão e meias). O valor aproximado de cada kit é de R$ 1.000, custeados por recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

“É gratificante a realização desta ação junto às gestantes e entidades parceiras. As participantes têm um acompanhamento especial, ficam envolvidas com uma série de atividades e têm o apoio da rede de profissionais para que possam se sentir acolhidas, assim como seus bebês, fortalecendo os vínculos familiares e, no final, recebem os kits de enxoval. Estaremos sempre trabalhando para o atendimento das políticas públicas em prol da população que mais precisa”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Helen Munhoz Fernandes.

Também foram entregues, por meio do Fundo Social de Solidariedade, banheiras, fraldas e kits de produtos de higiene (xampu, sabonete, cotonete e lenços umedecidos). As fraldas são provenientes de arrecadação realizada no 2º Torneio de Verão Esportes de Areia, promovido pela Secretaria de Esportes.

“Agradeço, em nome da Lionela, a Secretaria de Esportes, que por meio do Torneio de Verão arrecadou fraldas, e à Fatec pela doação de pomadas para compor os kits de enxoval. Esse é um projeto fundamental do governo Chico, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Fundo Social e demais parceiros para atender as gestantes que mais precisam”, disse a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Tamara Cury, representando a presidente do órgão, Lionela Ravera Sardelli.

O presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, ressaltou a importância do Mãe Americanense para a população. “Como é bom poder ver o quanto avançou o governo do prefeito Chico com ações em todas as áreas. O programa Mãe Americanense é um grande sucesso de atendimento às gestantes em situação de vulnerabilidade da cidade. Os kits de enxoval fazem toda a diferença para as famílias atendida”, disse Brochi.

A entrega dos kits de enxoval também contou com as presenças dos vereadores Thiago Martins, Leco Soares, Fernando da Farmácia e Marcos Caetano, do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, da diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mariana Zimermann, do coordenador do Conselho Tutelar, Rodrigo Miletta, entre outros parceiros e convidados.

Mais notícias da cidade e região

Inscrições para 4ª edição

As inscrições para a quarta edição do programa Mãe Americanense estão abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas com o preenchimento do formulário disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) e, presencialmente, nos Centros de Referência de Assistência Social.

As atividades serão realizadas no período de abril a junho, em parceria com os CRASs, por meio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Associação e Promoção de Assistência de Americana (APAM), do Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA), da Diaconia São Judas Tadeu, da Cruzada das Senhoras Católicas, do Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA) e da Casa de Dom Bosco.