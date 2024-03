À Beira Mar

Neste filme romântico e dramático com Brad Pitt e Angelina Joli, de 2015 a história acontece no sul da França que, na verdade é a ilha de Gozo com cenas no desfiladeiro Mgarr Ix-Xini e no luxuoso Ta Cenc, hotel e spa, com praia particular e vista privilegiada para o Mediterrâneo.

Troia

Troia, um filme clássico estrelado também por Brad Pitt, foi filmado em Malta. Neste filme de 2004, o Forte Ricasoli em Kalkara foi usado para representar parte da cidade de Tróia. Outras cenas foram filmadas em Comino e na Baía de Tuffieha.

Gladiador:

Mais um filme épico que usa as construções seculares de Malta como cenário. Nesta produção estrelada por Russell Crowe como Maximus, algumas cenas foram rodadas em Vittoriosa (uma das Três Cidades), mais especificamente no Fort Ricasoli. Outras cenas foram filmadas no St Michael Bastion.

Em tempo: o inédito Gladiador 2 encerrou recentemente suas gravações, e Malta novamente foi selecionada como uma locação principal.