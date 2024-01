Mais 90 idosos passaram nesse final de semana (20 e 21/01) pelas cirurgias do 2º “Mutirão de Cataratas” da Prefeitura de Nova Odessa, realizado através da Secretaria Municipal de Saúde. Todos passaram pela segunda operação, ou seja, recuperam a “segunda vista”, pois já haviam tido um olho operado. O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) acompanhou a ação, realizada novamente no Ambulatório de Especialidades Médicas da cidade. A secretária de Saúde, Jaqueline Serrano, também esteve presente.

Essa foi a última etapa do “Mutirão de Cataratas” 2023 da Prefeitura. Esses idosos, que já haviam operado uma vista, passaram por procedimento no outro olho. Estavam previstas 135 cirurgias, mas houve quatro cancelamentos (de pacientes não puderam operar devido à problemas como pressão alta e diabetes descompensada) e o restante, faltou. “Foram convocadas 60 cirurgias para o sábado e 75 para o domingo, mas houve faltas”, lamentou Jaqueline.

A atual gestão municipal iniciou o programa em janeiro de 2022, visando atender grande parte da demanda reprimida na cidade desde 2018. “Estamos investindo na saúde da nossa população. Decidimos fazer esses mutirões para dar mais qualidade de vida à nossa população, principalmente os idosos, que já contribuíram com o nosso município e precisavam deste retorno, e esse retorno estamos dando através das cirurgias de cataratas”, explicou o prefeito Leitinho.

Os pacientes comemoraram a iniciativa e se declararam agradecidos por poder voltar a enxergar. “Fiz o olho direito e agora, o olho esquerdo. Fui muito bem atendido. É uma iniciativa muito boa da gestão, na pessoa do prefeito Leitinho, e aproveito para parabenizar a equipe. É um trabalho muito bem organizado e estou muito feliz com os serviços”, disse Dirceu Ramalho.

“É muito bom este mutirão, uma iniciativa que agradou a população”, acrescentou dona Edna Xavier, de 67 anos. Seo Benedito Gomes de Araújo disse que esperou dez anos por este momento. “Estou muito feliz pela cirurgia, porque fiquei mais de dez anos esperando pela vaga. O prefeito Leitinho está de parabéns pelo mutirão, porque se não fosse por ele, ia continuar esperando na fila”, declarou.

Antonio Masson afirmou que “tudo o que acontece de bom para as pessoas menos favorecidas é bem-vindo”. “Muito feliz em fazer esta cirurgia. Nova Odessa saiu na frente, porque agora tem mais cidades fazendo esses mutirões. Fazer isso que o prefeito Leitinho está fazendo aqui, não vi nenhum outro fazer”, comentou o aposentado.

Desde o ano passado, foram realizadas quase 500 cirurgias ou “vistas” (olhos) no 2º Mutirão de Cataratas da Prefeitura, garantindo a qualidade de vida e a segurança de quem é afetado pela doença, geralmente idosos. Em 2022, durante as várias fases da 1ª etapa da ação, foram realizadas cerca de 750 cirurgias (ou “vistas”) em moradores que aguardavam há anos na “fila” da cirurgia de recuperação da visão. Ou seja, no total, foram atendidos quase 800 pacientes, a maioria idosos.

“Com essas cirurgias, estamos devolvendo a vida, a dignidade, a autonomia dos nossos idosos, e evitando acidentes e quedas que eles poderiam vir a sofrer. Antes do primeiro mutirão, em 2022, tinha gente da nossa cidade há 4 ou 5 anos na fila. Teve gente que Deus levou por outros motivos antes de operar. Então, é muito importante esses mutirões que estamos fazendo”, reforçou o prefeito Leitinho.