Ex-presidente da Câmara e candidato à reeleição, Elvis Pelé

deve deixar o PSDB na janela eleitoral de março. O PL (Partido Liberal) deve ser a nova “casa” do vereador. Na semana passada o parlamentar postou uma foto em suas redes sociais na sede do diretório estadual da sigla, em São Paulo, com o seguinte título: “Iniciamos as conversas”.

No mesmo dia, Pelé esteve na Assembleia Legislativa, onde protocolou ofícios no gabinete do deputado e presidente André do Prado, que é do PL. Ele foi recebido pelo ex-prefeito Benjamim Bill, assessor da presidência e presidente do diretório municipal do PL em Nova Odessa.