Outback do Tivoli Shopping abre 74 vagas de emprego

O Desenvolve Santa Bárbara abrirá nesta quarta-feira (24) o processo seletivo para o preenchimento de 74 vagas de emprego para o Outback Santa Bárbara, que tem previsão de inauguração no primeiro semestre deste ano no Tivoli Shopping. Há oportunidades para os cargos de atendente de restaurante (23 vagas), auxiliar de cozinha (18), auxiliar de limpeza de cozinha (8), atendente de bar (5), recepcionista (5), auxiliar de limpeza de salão (5) e auxiliar administrativo (1), além de vagas para pessoas com deficiência (2) e jovens aprendizes (3).

Para se candidatar as vagas, os interessados devem comparecer presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br

Anúncio

O anúncio da vinda da rede Outback para o Município foi feito em setembro do ano passado pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan. O Outback Steakhouse possui 153 restaurantes no Brasil e está presente em 61 cidades, 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback.

Mais vagas

Além destas, nesta semana estão disponíveis mais 537 vagas de emprego para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, além de pessoas com deficiência. O site do Desenvolve pode ser acessado pelo link: https://linktr.ee/prefeiturasbo

23/01/2024

