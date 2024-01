Casal vai preso após ONG flagrar cachorro com focinheira com arame

Mais um caso de maus-tratos em Sumaré acabou com um casal preso. O caso aconteceu no centro da cidade e envolve dois animais e foi flagrado pelo ONG Cadeia Para Maus-Tratos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um cachorro de pequeno porte estava com uma focinheira com arames, impedindo que o animal respirasse normalmente, bebesse água ou se alimentasse. Ainda, esse animal estava preso a uma corrente pesada. O motivo da focinheira seria “porque o animal latia demais”.

Um segundo animal, também de acordo com o Boletim, uma cadela da raça pitbull era mantida presa em um espaço com arames farpados. No BO, ainda consta que o autor havia espancando a pitbull.

A dupla foi presa e os animais retirados do local, permanecendo aos cuidados da ONG.

LEIA + NOTÍCIAS