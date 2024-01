Nova Odessa tem aumento em casos de furto e atinge maior índice dos últimos quatro anos

Dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado através do portal Estatísticas e apurados pelo NM também mostram que o munícipio teve aumento nos casos de estupro, lesão corporal e furto de veículos, que representa ¼ do total de furtos.

Em 2020 houveram 312 registros policiais por este tipo de ocorrência, em 2021 foram 343, já em 2022 a totalização foi de 458 e nos doze meses de 2023 foram 490; aumento gradativo e preocupante pelo terceiro ano seguido.

