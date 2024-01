Neymar promete assumir 3o filho sem balon D'Or ou The Best

Karol Kimeshi, modelo, criadora de conteúdo e Nutricionista, famosas por polêmicas com sua sensualidade, polemizou mais uma vez na última semana ao causar numa famosa balada na zona sul da cidade de São Paulo-SP, afirmou que tirou a sua calcinha no camarote e jogou no meio da pista.

Devido a sua atitude, a nutricionista foi abordada por seguranças da balada para colocar de volta a calcinha, porém a mesma disse que não colocaria e quase foi banida da festa.

“A balada tava sensacional e fiquei com vontade de tirar a calcinha e tirei. A galera gostou bastante e curtiram muito, mas logo veio os seguranças da balada já me puxando e avisando que se eu não colocasse de volta a calcinha, iam me banir da balada”, revela.

A modelo é considerada uma das mais famosas criadoras de conteúdo no Brasil e afirmou que não estava na festa para gravar conteúdo ou se promover. “Não estava lá para gravar conteúdo ou me promover. Somente fiquei com vontade de tirar a calcinha naquele momento. As pessoas que me conhecem sabem que faço isso direto em outros locais. Sou exibicionista!”, finaliza.

