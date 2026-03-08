A Mancha Verde subsede Americana vai promover neste domingo (8) a transmissão da final do Campeonato Paulista entre o Palmeiras e o Grêmio Novorizontino. O evento será realizado a partir das 15h, na Rua Alexandre Rondelli, 68, no bairro Vila Bertine 3, em Americana.

A iniciativa é voltada à coletividade palmeirense da cidade e também aos torcedores da região, que poderão acompanhar juntos a decisão do estadual em um ambiente de confraternização e clima de arquibancada.

Durante a programação haverá transmissão ao vivo do jogo, além de atrações para o público. A organização preparou brinquedos infantis para as crianças, pagode ao vivo e venda de lanche de pernil.

Mancha Verde presente

Mantendo a tradição de sempre acompanhar as partidas do Palmeiras, a torcida destaca que a presença é constante: se o Palmeiras joga, a Mancha está presente para apoiar o time em mais uma decisão do Campeonato Paulista.

