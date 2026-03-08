A vereadora de Americana Prof.a Juliana participou este sábado do encontro de pré-candidatos do PT em São Paulo com o presidente nacional do partido Edinho Silva.

Ela é pré-candidata a deputada estadual e foi apresentada no evento como potência do partido em Americana.

O presidente Edinho destacou que o encontro foi “Um momento essencial para refletirmos, juntos, sobre o estado de São Paulo que queremos e para unirmos forças em torno do nosso projeto nacional, com a reeleição do presidente Lula, o centro da nossa tática”.

O Encontro de Lideranças Populares foi no Sindicato dos Químicos, em São Paulo.

Prof.a Juliana quer Haddad e Lula

Em sua fala, Prof.a Juliana exaltou seu trabalho em Americana e falou da necessidade de seu partido trabalhar para eleger o ministro Fernando Haddad governador do Estado sem esquecer da batalha pela reeleição do presidente Lula.

