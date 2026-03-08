Evento na ‘Escola Municipal Magdalena Maria Vedovato Callegari’ marca a implantação oficial do modelo na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Sumaré realiza na próxima segunda-feira (9) a solenidade oficial de lançamento da Escola Cívico-Militar na EM Magdalena Maria Vedovato Callegari, localizada no bairro Recanto dos Sonhos. A unidade escolar finaliza os preparativos para receber o evento, que marcará a implantação do modelo na rede municipal de ensino.

Nesta terça-feira (3), o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, esteve na escola para acompanhar de perto os preparativos da cerimônia e verificar os ajustes finais para a implantação do novo modelo educacional na unidade.

A adoção do modelo cívico-militar em Sumaré foi precedida por consultas à comunidade escolar realizadas em 2025. As votações ocorreram na EM Magdalena Maria Vedovato Callegari e também na EM Eliana Minchin Vaughan. Em ambas as unidades, a proposta foi aprovada por mais de 70% dos participantes. A implantação no Magdalena será efetivada neste primeiro semestre, enquanto a EM Eliana Minchin Vaughan deve adotar o modelo no segundo semestre deste ano.

Iniciativa

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a iniciativa busca fortalecer valores importantes no ambiente escolar. “A proposta da escola cívico-militar não é formar soldados, mas fortalecer princípios como respeito, disciplina e responsabilidade, contribuindo para um ambiente mais organizado e favorável ao aprendizado dos estudantes”, afirmou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou o papel do projeto na formação dos alunos. “Estamos falando de um modelo que valoriza a convivência, o respeito mútuo e o compromisso com os estudos. São aspectos que ajudam no desenvolvimento dos estudantes e no fortalecimento da comunidade escolar”, disse.

Já o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, enfatizou que o modelo busca complementar o trabalho pedagógico já realizado na rede municipal. “A escola cívico-militar não substitui o ensino pedagógico, que continua sendo conduzido pelos profissionais da educação. A proposta é agregar valores como disciplina, organização e cidadania, criando um ambiente mais propício ao processo de ensino e aprendizagem”, explicou.

A solenidade de lançamento marcará oficialmente o início dessa nova etapa para a unidade escolar, que passa a integrar o modelo cívico-militar na rede municipal de ensino de Sumaré.