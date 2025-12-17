Marcão Morelli deve voltar a trabalhar na prefeitura de Americana ainda este ano. Ele foi diretor do DAE (Departamento de Água e Esgoto) até o mês de setembro quando havia saído para dar lugar ao então secretário de Meio Ambiente Fábio Renato.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com mais de duas décadas de experiência no executivo e legislativo de Americana e região, MM volta ao trabalho agora como Assessor Especial da secretaria de Habitação, comandada hoje pelo vereador Luiz da Rodaben (PRD).

Marcão Morelli

confirmou ao NM a informação.

Leia + sobre partidos política regional