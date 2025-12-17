Policiais do 48º BPMI atenderam a ocorrências nos bairros Vila Vale e Parque Manoel de Vasconcelos

A cidade de Sumaré registrou nesta terça-feira (16) dois casos de violência doméstica. As ocorrências foram atendidas por equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento do Interior) e resultaram na prisão de dois homens acusados pelos crimes.

O primeiro caso foi na tarde de terça-feira (16), quando uma equipe policial foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local (Rua Anésio Lanati, na Vila Vale), a vítima relatou que um indivíduo permanecia nas imediações de sua residência proferindo ameaças e ofensas, além de tentar adentrar o imóvel mediante dano ao portão, assim como que vinha intimidando seus familiares nos dias anteriores.

Inclusove foi apresentada medida protetiva vigente contra o acusado. Durante o atendimento, o indivíduo retornou ao local, voltou a proferir ofensas e tentou se aproximar da vítima, sendo contido pela equipe da PM. Ambos foram conduzidos ao distrito policial, onde a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva, permanecendo o autor à disposição da Justiça.

Durante o período da noite, durante patrulhamento da Polícia Militar houve abordagem de um homem na Alameda dos Alecrins, no Parque Manoel de Vasconcelos. O cidadão foi abordado em frente à sua residência, apresentando sinais de embriaguez e comportamento agressivo. No local, a companheira informou que vinha sendo ameaçada de forma recorrente, inclusive exibindo registro em vídeo no qual o autor proferia ameaça grave contra sua integridade física. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao plantão policial, onde o indivíduo permaneceu preso.

Tráfico em Sumaré

Na tarde de terça-feira ainda houve um caso de tráfico de drogas na Rua Virginio Basso, também na Vila Valle. Uma equipe da PM realizava patrulhamento pelo bairro quando visualizou um indivíduo que, ao perceber a presença policial, começou a fugir por uma viela. Durante a tentativa de fuga, o indivíduo arremessou uma bolsa sobre o telhado de um imóvel.

Após vistoria no local, os PMs localizaram a bolsa, que continha 266 gramas de cocaína e 94 gramas de maconha. O indivíduo informou que realizava a comercialização de entorpecentes no local. Diante dos fatos, foi conduzido ao distrito policial, onde permanecendo preso.

