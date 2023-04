Marcela Varani é demitida da Globo após 14 anos

Apresentadora do EPTV 2, telejornal que antecede o Jornal Nacional na região de Campinas, Marcela Varani foi comunicada sobre o desligamento em março.

A afiliada local do grupo Globo é proprietária da CBN, onde também realizou cortes nos últimos dias.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) divulgou uma nota manifestando sua indignação com as demissões. O órgão informou que tomará as medidas cabíveis e está estudando ingressar com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho (MPT).

Agora, o telejornal é apresentado por Nathália Assis, que comandava o Bom Dia Cidade, agora sob a tutela de Hidaiana Rosa.

