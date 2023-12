Marcelinho Carioca voltou a se pronunciar. ‘Que bom estar

de volta em casa’, disse ele em vídeo, após ter sido libertado de sequestro pela polícia. Ele negou que estaria com uma mulher casada e este seria o motivo do sequestro (veja vídeo abaixo).

No início do vídeo, Marcelinho enumera os integrantes de sua família presentes, incluindo netos e filhos, destacando a importância de estar ao lado deles. Em seguida, ele acrescenta: “Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha amiga, da Thais, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que amam ela, que ela é uma mulher digna, correta”.

O ex-jogador também abordou o vídeo anterior em que, aparentemente, foi coagido a declarar que estava saindo com uma mulher casada. Marcelinho explica que, sob ameaça de um revólver apontado para sua cabeça, foi forçado a realizar a gravação, negando a veracidade das informações compartilhadas.

Ele afirma que estava com um casal de amigos no show e que saiu do evento sozinho. Posteriormente, encontrou Thais em outro local para entregar ingressos de um show, no qual ele não poderia comparecer no domingo.

“Gente, se você está com um revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como, você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo”, destacou ele.

