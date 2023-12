Amazon Brasil divulga lista de livros mais vendidos do ano

A Amazon Brasil anuncia a tradicional Lista dos livros mais vendidos do ano, com destaque para a seleção de títulos mais buscados pelo público. Entre o top dez dos livros mais vendidos do ano destacaram-se títulos de categorias de Romance, Autodesenvolvimento e Ficção.

“Ficamos muito felizes quando chegamos na lista dos mais vendidos este ano, uma vez que não tivemos nenhum dos títulos mais tradicionais, mas uma grande mistura de gêneros. Isso nos revela como o brasileiro aposta na literatura em seus mais variados formatos e como para nós é importante continuarmos investindo em um catálogo cada vez mais forte, amplo e rico para proporcionar a melhor experiência aos leitores”, afirma Ricardo Perez, gerente-geral de livros da Amazon Brasil.

Os 10 livros mais vendidos na Amazon em 2023 foram:

É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba), por Colleen Hoover

A Biblioteca da Meia-Noite, por Matt Haig

É Assim que Acaba: 1, por Colleen Hoover

O homem mais rico da Babilônia, por George S Clason

Verity, por Colleen Hoover

Todas as suas (im)perfeições, por Colleen Hoover

Como fazer amigos e influenciar pessoas, por Dale Carnegie

Tudo é rio, por Carla Madeira

Os segredos da mente milionária: Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas, por T. Harv Eker

A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade, por Morgan Housel

Além da lista dos 10 livros mais vendidos, a Amazon Brasil também disponibiliza uma curadoria detalhada das mil obras mais vendidas do ano, apresentando uma lista separada por categorias e gêneros, como HQs e Mangás, Infantil, Religiosos e uma curadoria especial do Kindle Unlimited, programa de assinatura que oferece acesso a uma grande seleção de títulos sem data de devolução. E, para uma visão ainda mais completa, é possível acessar a lista dos títulos independentes mais vendidos e que foram publicados por meio do Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon para escritores e editoras publicarem seus livros por conta própria e disponibilizá-los para leitores ao redor do mundo de forma rápida e gratuita. Entre os títulos selecionados, a saga “Devil’s Night”, por Penelope Douglas, alcançou os três primeiros lugares com a sequência das obras.

Todos os títulos destacados estão disponíveis na Amazon.com.br. Os eBooks, disponíveis na Loja Kindle, podem ser adquiridos e lidos com o aplicativo Kindle gratuito para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle.

