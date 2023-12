Papa Francisco autoriza benção a casais gays

Papa- O Vaticano anunciou na segunda-feira (18/12) que os padres da Igreja Católica podem abençoar relacionamentos de casais do mesmo sexo.

Esse é mais um movimento do papa Francisco de aproximar a Igreja Católica do público LGBTQIA+. O documento, chamado de “Fiducia supplicans“, não altera “a doutrina tradicional da Igreja sobre o casamento”. Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

O cardeal Víctor Manuel Fernández, prefeito do gabinete do Vaticano, explicou o documento em uma introdução.

O cardeal Fernández escreveu que a nova regra considera o “sentido pastoral das bênçãos”, permitindo “uma ampliação e enriquecimento da compreensão clássica” através de uma reflexão teológica “baseada na visão pastoral do Papa Francisco”.

Por outro lado, o documento esclarece que a bênção “nunca deverá ser concedida em simultâneo com as cerimônias de uma união civil, e nem mesmo em conexão com elas. Nem pode ser realizado com roupas, gestos ou palavras próprias de um casamento”.

Em outubro, Francisco sugeriu que estaria aberto a que a Igreja Católica abençoasse casais do mesmo sexo. Respondendo a um grupo de cardeais que lhe pediram clareza sobre o assunto, ele disse que qualquer pedido de bênção deveria ser tratado com “caridade pastoral”. da BBC Brasil

