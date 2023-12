Dezembro segue com coral, Casa do Papai Noel e Festival Gastronômico na agenda cultural de Santa Bárbara

Dezembro acelerado- Segue a agenda cultural de fim de ano

em Santa Bárbara d’Oeste, em comemoração aos 205 anos da cidade. Ainda nesta semana haverá as apresentações do Coral Pague Menos e da Casa do Papai Noel e Festival Gastronômico, além das ações de Economia Criativa. Toda a programação é gratuita.

A Casa do Papai Noel continua aberta para atender as crianças nos dias 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro, com início sempre a partir das 19h30, no Centro de Memórias. Toda decoração da Casa tem o foco na identidade “instagramável” e interativa para a população, fazendo da tecnologia uma extensão das ações.

No mesmo local, nesta quinta-feira (14) haverá a apresentação do Coral do Supermercados Pague Menos, às 19h30. Nesta terça (12) colaboradores da Unimed, que subiram ao palco para trazer uma cantata de natal à população.

Como parte da programação, a última sessão do espetáculo “Casa do Papai Noel”, com o corpo de bailarinos do Laboratório de Dança Fernanda Araújo e Núcleo Artístico Corpus – NAC, será neste domingo (17), às 19h30, em palco montado em frente ao Centro de Memórias.

Os visitantes poderão aproveitar até dia 5 de janeiro de 2024, todos os dias, o Natal das Árvores na Praça Central. O acendimento das luzes natalinas é realizado sempre às 19h30, fomentando o turismo barbarense.

Festival Gastronômico

No prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, também no domingo (17), das 16 às 22 horas, iniciará o Festival Gastronômico – edição Verão 2023 comandado por 11 estabelecimentos gastronômicos: Ki Pastel Mercadão, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, O Mercadão Pastéis e Porções, Silvana Bueno Massas Artesanais, Padaria Dona Vitória, Jujuba Mercado de Guloseimas, Trattoria II Volo, Vinum Wine Bar, Casa Florença e Cheirinho de Bolo.

Até terça-feira (19) serão comercializados 11 pratos livres e 11 temáticos, tendo 5 opções vegetarianas e veganas, durante os três dias de Festival, além de pratos para pessoas com alimentação restrita (sem leite de vaca, ovos e glúten), conforme cardápio completo no site culturasbo.com

Com apresentações no domingo (17) de Bruna Volpi canta Beth Carvalho (19h30), segunda-feira (18) de Banda BR 103 (19 horas) e Banda The Big Doggers (21 horas) e, por fim, terça-feira (19), das 18 às 22 horas, pelas bandas The New Drunks (19 horas) e Sapos da Noite (21 horas), respectivamente.

Economia criativa

Totalmente reformulada, até dia 22 deste mês, a Feira de Artesanato – especial de Natal estará na Praça Central, com o melhor do artesanato de Santa Bárbara e região, de segunda a sexta-feira, das 11 às 21 horas, e aos sábados, das 11 às 17 horas. Já a Loja da Casa do Artesão “Roldão de Oliveira” vai até 21 deste mês, de terça a sexta-feira, das 14 às 21 horas, e aos domingos, das 19 às 21 horas.

Confira a programação:

– Apresentação Casa do Papai Noel | Laboratório da Dança

Dia 17 de dezembro, domingo, às 19h30

Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

– Fotos com o Papai Noel

Dias 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro, a partir das 19h30

Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

– Apresentação do Coral Pague Menos

Dia 14 de dezembro, às 19h30

Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

– Festival Gastronômico – edição Verão 2023

Show “Bruna Volpi canta Beth Carvalho” (19h30)

Dia 17 de dezembro, das 16 às 22 horas

Local: Prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP

– Festival Gastronômico – edição Verão 2023

Shows de Banda BR 103 (19 horas) e Banda The Big Doggers (21 horas)

Dia 18 de dezembro, das 18 às 22 horas

Local: Prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP

– Festival Gastronômico – edição Verão 2023

Shows de The New Drunks (19 horas) e Sapos da Noite (21 horas)

Dia 19 de dezembro, das 18 às 22 horas

Local: Prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP

– Feira de Artesanato – especial de Natal

Até dia 22 de dezembro

Segunda a sexta-feira, das 11 às 21 horas, e aos sábados, das 11 às 17 horas

Local: Praça Central | entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Santa Bárbara d’Oeste/SP

– Casa do Artesão

Até dia 21 de dezembro

Terça a sexta-feira, das 14 às 21 horas, e aos domingos, das 19 às 21 horas

Local: Casa do Artesão | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

