Cachorrinha perdida no centro vai parar na polícia

Uma cachorrinha aparentemente perdida foi parar

na central de polícia em Americana. O caso aconteceu no centro da cidade ainda na madrugada desta segunda-feira.

Policiais Militares localizaram a cachorrinha Shih-tzu, no Centro, em Americana, na madrugada desta segunda-feira (18).

Os agentes acolheram o animal na sede da 1ª Companhia (CIA) do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), na Praça Comendador Muller.

A PM pede para que o tutor da cachorra procure a sede da 1ª CIA.

Fogos de artifício e pets: Como proteger seus bichinhos durante festas de fim de ano

Espetáculo pode provocar tremores, latidos e tentativas de fuga, já que a audição dos pets são bem mais sensíveis que a dos humanos

Com a chegada das festas de fim de ano, os espetáculos com fogos de artifício estão sempre na agenda. Apesar de trazerem encanto para muitas pessoas, podem ser uma fonte significativa de estresse e ansiedade para cães e gatos, especialmente. Eles têm a audição mais sensível que a dos humanos, tornando o barulho alto e imprevisível uma experiência assustadora.

“Durante eventos que envolvem esse tipo de comemoração, muitos pets se sentem ameaçados e podem reagir com tremores, latidos excessivos, tentativas de fuga ou busca por esconderijos. Esses comportamentos resultam em danos ao próprio bichinho ou exposição a situações perigosas, como atropelamentos, caso tentem fugir do barulho”, explica Thiago Teixeira, diretor-geral do Nouvet , centro veterinário de nível hospitalar em São Paulo.

Tendo em mente os períodos de festa que envolvem fogos de artifício, é importante que os tutores adotem medidas preventivas para evitar danos. Isso inclui criar um ambiente seguro em casa, proporcionando áreas confortáveis ​​e familiares para os pets se abrigarem. O uso de música suave ou ruído branco pode ajudar a minimizar os sons externos.

